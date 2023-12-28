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Россия ночью запустила по Украине ударные БПЛА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Россия ночью запустила по Украине ударные БПЛА

Беспилотник Shahed / Фото: reuters.com

Ударные вражеские БПЛА маневрируют в центральных регионах.

Российские захватчики в ночь на 28 декабря запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что БПЛА были зафиксированы в Днепропетровской области, позже они сменили курс и улетели на Кировоградщину.

"Кировоградская область движение ударных БпЛА в вашем направлении", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью Россия атаковала беспилотниками южные области, где произошли попадания.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине во время атаки БПЛА сработало ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
238
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