Россия ночью запустила по Украине ударные БПЛА

Ударные вражеские БПЛА маневрируют в центральных регионах.
Российские захватчики в ночь на 28 декабря запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что БПЛА были зафиксированы в Днепропетровской области, позже они сменили курс и улетели на Кировоградщину.
"Кировоградская область движение ударных БпЛА в вашем направлении", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ночью Россия атаковала беспилотниками южные области, где произошли попадания.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине во время атаки БПЛА сработало ПВО.
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