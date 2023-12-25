В Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО

Российские захватчики атаковали Украину иранскими беспилотниками в воскресенье, 24 декабря.

Силы обороны юга сообщили, что на Днепропетровщине сработала противовоздушная оборона.

"В Днепропетровской области громко работает ПВО!" — говорилось в сообщении.

В 00:09 Воздушные силы сообщили о приближении еще одного иранского беспилотника в Одессу. Отбой угрозы был объявлен в 00:45.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский объяснил, благодаря чему удалось сбить три российских самолета.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника.

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