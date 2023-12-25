В Днепропетровской области во время атаки БпЛА сработала ПВО

Оккупанты продолжают террористические атаки на Украину.
Российские захватчики атаковали Украину иранскими беспилотниками в воскресенье, 24 декабря.
Силы обороны юга сообщили, что на Днепропетровщине сработала противовоздушная оборона.
"В Днепропетровской области громко работает ПВО!" — говорилось в сообщении.
В 00:09 Воздушные силы сообщили о приближении еще одного иранского беспилотника в Одессу. Отбой угрозы был объявлен в 00:45.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский объяснил, благодаря чему удалось сбить три российских самолета.
Кроме того, мы ранее информировали, что на Днепропетровщине украинские военные уничтожили 4 вражеских беспилотника.
Читайте также: