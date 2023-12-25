В пражском хостеле вспыхнул пожар: один человек погиб

На момент пожара в хостеле находились 15 человек и семь домашних животных.

В воскресенье, 24 декабря, в хостеле в районе Збраслав на юге Праги произошло, в результате которого погиб один человек, еще 17 человек пострадали.

Об этом информирует Xinhua.

В сообщении указывается, что пражская служба экстренной медицинской помощи сообщила о предоставлении помощи 17 лицам на месте происшествия, в том числе помощь понадобилась трем полицейским.

"Два человека были доставлены в реанимацию, один человек, к сожалению, умер", — говорится в сообщении.

Местная пожарно-спасательная служба заявила, что в хостеле находились 15 человек и семь домашних животных. Причина пожара устанавливается специалистами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове в собственной квартире женщина сгорела заживо.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове внутри лифта сгорел человек.

Читайте также: