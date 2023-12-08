На Житомирщині пожежа вбила трьох дітей

Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум'ям.

На Житомирщині під час пожежі в житловому будинку загинули троє дітей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Трагедія сталася вдень 8 грудня в селі Вербівка Коростенського району. Коли пожежники прибули на місце події, дім уже був охоплений полум'ям.

“Гасити пожежу надзвичайникам допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони з двох сіл, проте аби повністю її ліквідувати знадобилося майже 1,5 год. На жаль, врятувати життя трьох дітей віком від 2 до 5 років не вдалося. Мама малюків, 1986 року народження, отримала опіки. Попередня причина трагедії – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення”, - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, що до України повернуться ще 6 дітей, вивезених Росією.

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