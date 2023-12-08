"Москва-ріка все заливатиме кров'ю": Подоляк про ліквідацію Киви

Після ліквідації 6 грудня одіозного екснардепа-зрадника Іллі Киви, в Росії таких ексцесів буде багато, адже немає запобіжників, вони вже зруйновані.

Таку думку висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу.

За його словами, Росія на сьогодні є вкрай криміналізованою країною.

"Також з війни повертаються багато людей з кримінальними схильностями. Це свавілля буде тільки збільшуватись, і стане повноводною річкою – "москва-ріка", яка все зноситиме і все заливатиме кров'ю", - прогнозує Подоляк.

Він додає, що сьогодні й Служба безпеки України, й Головне управління розвідки України, набагато ефективніше розуміють все, що відбувається в Росії. Вони мають розгалужені агентські мережі та вміють там працювати. А російська контррозвідка не так суттєво протидіє як раніше.



"Крім того, не варто перебільшувати значення Киви. Він не був аж такою впливовою людиною, не мав впливу на політику Росії. Він не мав жодних інсайдів з України. Кива брав участь у класичних російських пропагандистських образливих форматах на федеральних каналах – не більше", - прокоментував він.

Ліквідація зрадника Киви: що відомо

Ввечері 6 грудня ліквідували одіозного екснардепа-зрадника Іллю Киву. Його співмешканка розповіла російським засобам масової пропаганди, що його задвохсотили, поки той ховався в лісі. Вистачило двох пострілів.

Після ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви у Підмосков'ї у ГУР натякнули, яка доля чекає на інших колаборантів і воєнних злочинців.

Крім того, ліквідованого зрадника України та колишнього нардепа Іллю Киву розглядали на посаду так званого "губернатора" Херсонської області. Зараз цю посаду "обіймає" колаборант Сальдо.

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