Іллі Киві обіцяли місце в окупаційній "владі" в Україні: ЗМП дізналися посаду 

Кива навіть зустрічався з першим заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком.

Ліквідованого зрадника України та колишнього нардепа Іллі Киви розглядали на посаду так званого "губернатора" Херсонської області. Зараз цю посаду "обіймає" колаборант Сальдо.

Про це пишуть російські телеграм-канали.

За їхніми повідомленнями, що Кива навіть зустрічався з першим заступником керівника адміністрації президента РФ Сергієм Кирієнком. За даними ЗМІ, одне із запитань, яке обговорювалося - призначення до окупаційної "влади" в Україні.

Окрім того, на квартирі у нього знайшли секретні документи, у яких було вказано інформацію про дислокацію російських військ на лівому березі Дніпра.

Наразі російські слідчі з'ясовують, як Кива отримав ці секретні документи і чи не потрапили вони до українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомляли гучні подробиці, де вбили зрадника України Іллю Киву і його "пророчий" допис.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КИВУ ВБИЛИ В ЛІСІ! Співмешканка екснардепа шокувала зізнанням!

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