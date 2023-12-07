Росгвардійці здійснюють рейди інтернатами на ТОТ: яка мета

Загарбники продовжують воювати проти цивільного населення.
Росгвардійці здійснюють рейди інтернатами на тимчасово окупованих територіях України. Вони займаються звичайнісінькою агітацією.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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Як зазначають у підпіллі, під час спілкування з українськими дітьми ворожі "поліцаї" возвеличують окупацію України росіянами. Вони агітують "писати листи", хоча більшість дітей фактично у полоні ворога й не мають зв'язку з опікунами.
"Обхід та агітація дітей в Росгвардії називають "Уроком мужності". Під час "уроків" росгвардійців супроводжують пропагандисти, аби використати дітей для популяризації війни", – зазначається у повідомленні.
Раніше йшлося про те, що на окупованих територіях людям пропонують гроші за позитивні відгуки про загарбників
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