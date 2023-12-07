Астронавти знайшли загублений помідор, який пробув у космосі вісім місяців

Астронавти МКС знайшли помідор, який загубили у космосі 8 місяців тому.

Про це пише Space.

Останки крихітного помідора, втраченого астронавтом NASA Френком Рубіо після збирання врожаю за межами Землі в березні, виявили на Міжнародній космічній станції (МКС).

"Нашого доброго друга Френка Рубіо, який уже подався додому, вже давно звинувачують у тому, що він з'їв помідор. Але ми можемо його виправдати. Ми знайшли помідор", — заявила астронавтка NASA Жасмін Могбелі під час прямої трансляції, присвячений 25-річчю МКС.

Невеликий інцидент перетворився для Рубіо на великий жарт. Карликовий помідор Red Robin шириною 2,5 сантиметра був частиною останнього врожаю експерименту Veg-05, за яким доглядав сам Рубіо. Кожен астронавт МКС отримав зразки помідорів після збирання врожаю 29 березня 2023 року, але частка Рубіо, що зберігалася в пакеті із застібкою-блискавкою, зникла, перш ніж він встиг його скуштувати.

Астронавти МКС знайшли загублений помідор / Фото: NASA

Зниклий помідор вперше публічно обговорювався 13 вересня, коли Рубіо провів власний захід у космосі, який ознаменував несподіваний рекордний рік на орбіті для астронавта США.

"Я провів так багато годин у пошуках цієї штуки", - пожартував Рубіо під час прямої трансляції з МКС у вересні. "Я впевнений, що висушений помідор з'явиться в якийсь момент і виправдає мене, через багато років".

Чесно кажучи, МКС більше, ніж будинок із шістьма спальнями, і в умовах мікрогравітації речі можуть легко відлетіти в несподівані кути. Процедура NASA зазвичай полягає у перевірці вентиляційних отворів, але на станції, переповненій матеріалами 25-річної давнини, легко втратити окремі предмети.

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Репортери запитали Рубіо про втрачений помідор 13 жовтня, приблизно через два тижні після того, як він благополучно повернувся додому після 371 дня у космосі. Він нарік, що помідор так і не був виявлений, попри те, що "витратив на його пошуки 18–20 годин власного часу".

"Реальність проблеми, ви знаєте, – вологість там близько 17%. Ймовірно, він висох настільки, що неможливо було сказати, що це було, і хтось просто викинув сумку", — додав Рубіо, сміючись. "Сподіваюся, хтось колись знайде це: маленька, зморщена істота".

Тож тепер після знахідки колеги не мають жодних претензій до Рубіо.

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