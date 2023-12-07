На Хмельниччині чоловік випадково задушив жінку під час сексу: подробиці інциденту

Чоловіка визнали винним у вбивстві з необережності та призначили п'ять років тюрми.

У Старокостянтинові на Хмельниччині судили 31-річного чоловіка, який під час сексу задушив 41-річну жінку.

Про це пише Zaxid.net.

Спершу йому інкримінували умисне вбивство, але в суді слідство не надало достатньо доказів, аби переконати суддю, що чоловік мав умисел на злочин. Тож його визнали винним у вбивстві з необережності й присудили п’ять років тюрми.

Як йдеться у вироку Старокостянтинівського райсуду, інцидент стався 28 листопада 2021 в підвалі однієї з багатоповерхівок в Старокостянтинові. 31-річний чоловік, який тієї ночі розпивав алкоголь у компанії знайомих, під ранок залишився наодинці з 41-річною жінкою. Вони зайнялися сексом. Під час статевого акту чоловік схопив її за шию і тримав так не менше хвилини. Він спричинив їй перелом під’язикової кістки, внаслідок якого жінка задихнулась і померла.

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Обвинувачений у суді розповів, що тримав жінку недовго і що не міг спричинити їй таких сильних ушкоджень. Після того, як вона захрипіла, він припинив статевий акт і заснув. Коли ж прокинувся, вийшов на вулицю, взяв таксі та поїхав додому.

Тіло загиблої виявили у підвалі за тиждень після інциденту. Поліція оперативно знайшла і затримала 31-річного підозрюваного.

Йому оголосили про підозру за статтею умисне вбивство. Але суд перекваліфікував справу на ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство з необережності), оскільки в суді слідчі не змогли довести, що чоловік мав умисел на вбивство.

Його визнали винним у вбивстві з необережності та призначили п’ять років ув’язнення – це максимальне покарання за цією статтею. Окрім цього, він повинен сплатити 300 тис. грн моральної компенсації матері загиблої та ще 69 тис. грн державі за проведені експертизи.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.

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