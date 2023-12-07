Росгвардейцы совершают рейды интернатами на ВОТ: какая цель

Захватчики продолжают воевать против гражданского населения.
Росгвардейцы совершают рейды интернатами на временно оккупированных территориях Украины. Они занимаются самой обычной агитацией.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Как отмечают в подполье, во время общения с украинскими детьми вражеские "полицаи" превозносят оккупацию Украины россиянами. Они агитируют "писать письма", хотя большинство детей фактически находятся в плену врага и не имеют связи с опекунами.
"Обход и агитация детей в Росгвардии называют "Уроком мужества". Во время "уроков" росгвардейцев сопровождают пропагандисты, чтобы использовать детей для популяризации войны", – отмечается в сообщении.
Ранее говорилось, что на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.
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