Росгвардейцы совершают рейды интернатами на ВОТ: какая цель

Росгвардейцы совершают рейды интернатами на временно оккупированных территориях Украины. Они занимаются самой обычной агитацией.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечают в подполье, во время общения с украинскими детьми вражеские "полицаи" превозносят оккупацию Украины россиянами. Они агитируют "писать письма", хотя большинство детей фактически находятся в плену врага и не имеют связи с опекунами.

"Обход и агитация детей в Росгвардии называют "Уроком мужества". Во время "уроков" росгвардейцев сопровождают пропагандисты, чтобы использовать детей для популяризации войны", – отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.

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