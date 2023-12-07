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Росгвардейцы совершают рейды интернатами на ВОТ: какая цель

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росгвардейцы совершают рейды интернатами на ВОТ: какая цель

Росгвардійці / Фото: РИА Новости

Захватчики продолжают воевать против гражданского населения.

Росгвардейцы совершают рейды интернатами на временно оккупированных территориях Украины. Они занимаются самой обычной агитацией.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Подробности

Как отмечают в подполье, во время общения с украинскими детьми вражеские "полицаи" превозносят оккупацию Украины россиянами. Они агитируют "писать письма", хотя большинство детей фактически находятся в плену врага и не имеют связи с опекунами.

"Обход и агитация детей в Росгвардии называют "Уроком мужества". Во время "уроков" росгвардейцев сопровождают пропагандисты, чтобы использовать детей для популяризации войны", – отмечается в сообщении.

Ранее говорилось, что на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.

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Дата публикации
Просмотры
123
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