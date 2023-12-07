Списки лиц, за которыми спецслужбы Украины следят в РФ: что говорят в ГУР

В украинском ГУР не подтвердили и не опровергли наличие списков пошедших на сотрудничество с Москвой лиц, за которыми украинские спецслужбы следят на территории РФ. Кстати, о якобы наличии этих списков заявил бывший "регионал" Олег Царев.

Заявление предатель-депутата прокомментировал в эфире "Радио Свобода" представитель украинской разведки Андрей Юсов.

По его словам, украинские правоохранители расследуют действия тех, кто подозревается в государственной измене и сотрудничестве со страной-агрессорой.

"Начать можно с комментария Царева, который подробно рассказал, что сначала список формирует ГУР, потом его верифицирует СБУ, а потом подписывает лично Зеленский. Так это видит российская пропаганда. Мы не будем подтверждать или опровергать это. Украинские правоохранители работают над производствами против военных преступников, против государственных изменников. Вот это и есть тот список", — подчеркнул Юсов.

Представитель разведки отмечает, что это касается не только граждан Украины, против которых есть подозрения в преступлениях. Речь идет и о российских оккупантах-захватчиках, и государственных изменниках.

"Справедливое наказание, так или иначе, этих людей найдет. В их интересах, чтобы это происходило в пределах Украины, внутри украинского правосудия", — подчеркнул он.

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Как сообщалось, после ликвидации Кивы предатель Олег Царев устроил истерику, потому что боится за свою шкуру. Он заявил, что ужесточил свою охрану после покушения и признал, что украинские спецслужбы работают эффективно.

Напомним, вечером 6 декабря был ликвидирован предатель Илья Киву. Его сожительница рассказала российским средствам массовой пропаганды, что его задвохсотили, пока тот скрывался в лесу. Хватило двух выстрелов.

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