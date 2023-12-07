В ГУР рассказали, почему Кива скрывался в Подмосковье

Сбежавший депутат считал, что в поселке будет в безопасности.

Бывший депутат-предатель украинского парламента Илья Кива заботился о своей безопасности. Именно поэтому жил в одном из сел Подмосковья, где он был убит 6 декабря.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, Кива "находился в активной обойме российских спецслужб" и участвовал в работе российской пропаганды, а потому украинский беглый политик заботился о собственной безопасности. И Российская Федерация "старается так или иначе в этом помогать".

"Поэтому, и то, где он (Кива — Ред.) жил в последнее время, — это, в частности, элемент его попыток убежать от чего-то и защитить себя. То есть понятно, что безопасность он занимался", — выразился Юсов.

Следует заметить, что бывший "регионал" и коллаборант Олег Царев рассказал, что якобы Кива знал об "охоте" на себя и якобы именно поэтому предатель уехал из Москвы "в очень закрытый поселок, один из самых статусных в Одинцовском районе". По словам Царева, там есть охрана и камеры, Кива считал, что будет в безопасности.

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Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что украинского бывшего депутата Илью Киву обнаружили мертвым в Подмосковье. Впоследствии в украинской разведке подтвердили смерть предателя Кивы.

Источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

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