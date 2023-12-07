У ГУР розповіли, чому Кива ховався у Підмосков’ї

Депутат-втікач вважав, що у селищі буде у безпеці.
Колишній депутат-зрадник українського парламенту Ілля Кива дбав про свою безпеку. Саме тому жив у одному з сіл Підмосков’я, де його вбили 6 грудня.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".
За його словами, Кива "перебував в активній обоймі російських спецслужб" та брав участь у роботі російської пропаганди, а тому український політик-втікач дбав про власну безпеку. І Російська Федерація "намагається так чи інакше у цьому допомагати".
"Тому, і те, де він (Кива - Ред.) мешкав останнім часом, - це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався", - висловився Юсов.
Слід зауважити, що колишній "регіонал" та колаборант Олег Царьов розповів, що нібито Кива знав про "полювання" на себе і нібито саме тому зрадник поїхав з Москви "до дуже закритого селища, одного з найбільш статусних в Одинцовському районі". З словами Царьова, там є охорона та камери, а тому Кива вважав, що буде у безпеці.
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Нагадаємо, ввечері 6 грудня російські пропагандисти повідомили, що українського колишнього депутата Іллю Киву знайшли мертвим у Підмосков’ї. Згодом в українській розвідці підтвердили смерть зрадника Киви.
Джерела ТСН повідомили, що за вбивством Киви стоїть Служба безпеки України. Йдеться про проведену спецоперацію.