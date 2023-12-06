Зрадника Іллю Киву знайшли мертвим — ЗМП

У РФ знайшли мертвим зрадника України, скандального втікача, екснардепа Іллю Киву.

Про це повідомив пропагандистський телеканал РЕН ТВ з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що тіло знайшли у Підмосков’ї.

Також смерть Киви підтвердив російський пропагандистський Telegram-канал Mash.

“Тіло ексдепутата Верховної Ради України Іллі Киви виявили у підмосковному котеджному селищі в Одинцовому. У січні 2022 року Ківа залишив Незалежну. Після початку СВО перебрався до Москви, а вже у квітні повідомив, що готується просити політичного притулку у Росії. У листопаді цього року український суд заочно засудив уродженця Полтави до 14 років у справі про державну зраду”, — йдеться у повідомленні.

“Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено в підмосковному селі Супонєво Одинцовського району”, — написало пропагандистське росЗМІ РИА Новости.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram теж підтвердила інформацію: “Киву вбили”.

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram написав: “Мої джерела підтверджують ліквідацію Киви”.

Журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко в Telegram написав наступне: “За інформацією від наших джерел, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви — спецоперація СБУ. Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї”.

Нагадаємо, ще у березні 2022 року Киву позбавили статусу народного депутата України.

Додамо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Кива закликав президента країни-агресорки Володимира Путіна застосувати проти України ядерну зброю. Висловлювання політика зацікавили ГУР Міноборони України.

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