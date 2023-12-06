Російські ДРГ тричі за тиждень штурмували північний кордон України: Наєв розповів про наслідки

Російські ДРГ не полишають спроб прокрастися на територію України через Сумську та Чернігівську області. Минулого тижня зафіксували три ворожі ДРГ, які намагалися здійснити диверсії на українській території. Дві з трьох груп вчасно виявили українські військові.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Українські захисники відбиття атак російських ДРГ відточують на полігонах. До навчань також долучили танк Т-72, який повинен прикривати українських воїнів.

Навчання ЗСУ

"За легендою навчань, ворожа ДРГ захопила одну з українських позицій. Задача наших військових вибити ворога із зайнятих окопів та бліндажів. Після артилерійського вогню, спочатку правий, за ним і лівий фланг заходять на позиції. Один з головних факторів успіху – злагодженість дій. Щоб не потрапити під "дружній вогонь", - зазначає кореспондент ТСН.

Українські захисники відпрацьовують відбивання в окупантів захоплених позицій та взяття полонених.

"Захопити та вивести полоненого із бліндажа – теж ціла військова наука. Ворог може передумати здаватися, не виключено намагатиметься втекти або чинити опір. Тому із захопленими диверсантами треба діяти вкрай обережно і не давати жодних шансів на реванш", - йдеться у сюжеті ТСН.

Навчання ЗСУ

Також на полігонах ЗСУ навчаються відбивати атаки ДРГ на автомобілі та враховують хитрість окупантів, які можуть мінувати навіть тіла загиблих.

"За минулий тиждень було три спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп. В двох випадках ворог не досягнув своєї мети, поніс втрати і відійшов за державний кордон", - каже командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Зимою диверсантів виявити простіше – говорять військові. На снігу залишаються сліди, і сховатися в «зеленці» вже не вийде. Проте російські ДРГ – це, як правило, професійні військові із спеціальною підготовкою. Тому навчання антидиверсійних груп серед бійців ТРО та Сил спеціальних операцій вкрай необхідна.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Російські ДРГ лізуть до України! ЗСУ дають бій

Нагадаємо, окупанти змінили тактику застосування ДРГ.

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