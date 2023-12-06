Військовий ЗСУ розповів про тактику росіян на сході: "Намагаються створити більше точкових проблем"

Загарбники мають на меті створити якомога більше осередків боєзіткнень.

Окупанти розтягнули живу силу по всій лінії східного фронту. Вони хочуть унеможливити зосередження уваги ЗСУ, до прикладу, лише на Авдіївці.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ потрібно реагувати на все"

Наразі військовослужбовець перебуває на Горлівському напрямку. Ліворуч розташований Бахмутський напрямок, а праворуч – Горлівка.

"В обидві сторони по мапі десь 10-12 км від наших позицій. Наразі ворог стягує живу силу не точково на Горлівку, чи Авдіївку, а по всій смузі, збільшивши кількість особового складу всюди, щоб розосередити увагу ЗСУ", – пояснив захисник.

Так, загарбники намагаються масштабувати осередки боєзіткнень. Іншими словами, їм потрібно створити точкові проблеми, щоб Силам оборони неможливо було стиснути кулак, і українська артилерія тримала в максимальному фокусі не тільки Авдіївку.

"Тому артилерія й інші підрозділи ЗСУ змушені реагувати на все, що коїться на смузі, а це ділянка десь у 70-80 км", – наголосив Ієвлєв.

Раніше військовий експерт пояснив, чому окупанти саме зараз штурмують Авдіївку.

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