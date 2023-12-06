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У Луганську підірвали авто з "депутатом ЛНР" (фото, відео)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Луганську підірвали авто з "депутатом ЛНР" (фото, відео)

Авто Олега Попова після вибуху в Луганську / Скриншот

Це вже другий замах на колаборанта. Якщо вірити пропагандистам, то він виявився успішним.

В окупованому Луганську 6 грудня було підірвано авто з так званим "депутатом" "Народної Ради ЛНР" Олегом Поповим.

Про це повідомляють місцеві пабліки та російські засоби масової пропаганди.

Посеред дня біля стадіону "Авангард" у Луганську пролунав вибух. Як виявилося, це вибухнув автомобіль Попова разом із ним у салоні. Машину охопило полум’я і вона згоріла вщент, про що свідчить фото і відео з місця інциденту.

Спершу російські пропагандисти стверджували, що "депутат" зазнав важких поранень, але вижив. Згодом вони заявили, що Попов загинув.

Зауважимо, у вересні 2022 року на Попова вже було скоєно замах, але тоді вижив.

"Депутат" "Народної Ради ЛНР" Олег Попов / Фото: російські засоби масової пропаганди
Фото з місця вибуху авто Олега Попова / Фото: пабліки окупантів / ©
Фото з місця вибуху авто Олега Попова / Фото: пабліки окупантів

У Луганську підірвали машину "депутата ЛНР" 

У Луганську підірвали машину "депутата ЛНР" 

До слова, в окупованому Донецьку 6 грудня пролунали потужні вибухи. Повідомляється про "приліт" по нафтосховищу. На відео зняли густий темний дим.

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Перегляди
265
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