В Луганске взорвали авто с "депутатом ЛНР" (фото, видео)

Это уже второе покушение на коллаборанта. Если верить пропагандистам, оно оказалось успешным.

В оккупированном Луганске 6 декабря был взорван автомобиль с так называемым "депутатом" "Народного Совета ЛНР" Олегом Поповым.

Об этом сообщают местные паблики и российские средства массовой пропаганды.

Посреди дня возле стадиона "Авангард" в Луганске раздался взрыв. Как оказалось, это взорвался автомобиль Попова вместе с ним в салоне. Машину охватило пламя и она сгорела дотла, о чем свидетельствует фото и видео с места инцидента.

Сначала российские пропагандисты утверждали, что "депутат" получил тяжелые ранения, но выжил. Впоследствии они заявили, что Попов погиб.

Заметим, в сентябре 2022 года на Попова уже было совершено покушение, но тогда он выжил.

"Депутат" "Народного Совета ЛНР" Олег Попов/Фото: российские средства массовой пропаганды

Фото с места взрыва авто Олега Попова/Фото: паблики оккупантов

В Луганске пожорвали машину "депутата ЛНР"

К слову, в оккупированном Донецке 6 декабря прогремели мощные взрывы. Сообщается о "прилете" по нефтехранилищу. На видео сняли густой темный дым.

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