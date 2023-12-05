ВСУ ликвидировали российский бомбардировщик Су-24М: детали

Украинские военные уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. Вражеская техника ликвидирована в районе острова Змеиный.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

Что известно

Как отметил командующий, российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины. Успешную операцию провело воздушное командование "Юг". В результате мощных действий украинского зенитного ракетного подразделения вражеская "сушка" отправилась туда же, куда и раньше российский корабль.

"Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем!", – подытожил командующий ПС ВСУ.

Ранее говорилось, что украинские защитники в последнее время сбивают все больше российских самолетов, как Су-25. В Воздушных силах заметили, что это удается благодаря опыту, инновациям и разведке.

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