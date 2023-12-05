Оккупанты до Нового года будут пытаться давить на Авдеевку

Сейчас вокруг Авдеевки сконцентрировано более 40 тысяч российских военных.
Российские оккупанты будут пытаться усиливать давление в районе Авдеевки. Они еще не использовали те подразделения, которые у них в резерве.
Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Россияне не будут останавливаться. Здесь оценка может быть достаточно простой: они будут только усиливать свое давление. Они сейчас еще не использовали те подразделения, которые у них в резерве. Это, кстати, 74-я отдельная мотострелковая бригада из состава 41-й общевойсковой армии, т.е. они могут усилить и другими. Поэтому до Нового года они не остановятся, но и после Нового года тоже. Это для них принципиальное дело", — подчеркнул Александр Коваленко.
По его словам, сейчас вокруг Авдеевки сконцентрировано более 40 тысяч российских военных.
"И они не могут достичь своей цели… у них может ничего и не получиться… но если они даже смогут достичь своей цели – какой ценой это им удастся и насколько будут ослаблены другие плацдармы", – подчеркнул эксперт.
Напомним, что армия Российской Федерации не прекращает штурмы Авдеевского коксохимического завода.
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