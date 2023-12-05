Битва за Авдеевский коксохим: Барабаш сообщил последние новости

Армия русской Федерации не прекращает штурмов Авдеевского коксохимического завода. Впрочем, на само предприятие оккупантам не удалось зайти ни разу.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире Радио Свобода.

По его словам, несмотря на погоду, россияне пытаются штурмовать практически круглосуточно "разным количеством групп, разным количеством состава этих групп" в направлении коксохимзавода.

"Иногда действительно они доходят даже до забора завода. Но ведь тоже пишут они очень часто "мы зашли на коксохим", "нам осталось два дня, три дня — коксохим будет полностью наш". Это не соответствует действительности. Ни разу на коксохим они не заходили", — подчеркнул Барабаш.

Напомним, для армии РФ Авдеевский коксохимический завод очень важен. Ведь без этого предприятия россияне не смогут захватить Авдеевку. Именно поэтому враг направляет на штурм кадровых военных, в том числе спецназовцев.

Кроме того, в ВСУ сообщили, что происходит на территории Авдеевского коксохима. По словам Александра Штупуна, российская пехота активно, но безуспешно пытается попасть на территорию. Противник также сбрасывает с самолетов управляемые авиационные бомбы на направление под Авдеевкой.

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