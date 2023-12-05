Битва за Авдіївський коксохім: Барабаш повідомив останні новини

Армія Російської Федерації не припиняє штурмів Авдіївського коксохімічного заводу. Втім, на саме підприємство окупантам не вдалося зайти жодного разу.

Про це розповів керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, незважаючи на погоду, росіяни намагаються штурмувати практично цілодобово "різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп" у напрямку коксохімзаводу

"Іноді справді вони доходять навіть до паркану заводу. Але ж… Теж пишуть вони дуже часто "ми зайшли на коксохім", "нам залишилося два дні, три дні - коксохім буде повністю наш". Це не відповідає дійсності. Жодного разу на коксохім вони не заходили", - наголосив Барабаш.

Нагадаємо, для армії РФ Авдіївський коксохімічний завод надважливий. Адже без цього підприємства росіяни не зможуть захопити Авдіївку. Саме тому ворог направляє на штурм кадрових військових, зокрема спецпризначенців.

Крім того, у ЗСУ повідомили, що відбувається на території Авдіївського коксохіму. За словами Олександра Штупуна, російська піхота активно, але безуспішно намагається потрапити на територію. Противник також скидає з літаків керовані авіаційні бомби на напрямок під Авдіївкою.

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