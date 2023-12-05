ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки: аналітики про бої за місто

Збройні сили України атакували російські позиції в лісосмузі на південь від Степового, що поблизу Авдіївки Донецької області. Українські оборонці відновили втрачені позиції.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили нещодавно контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції станом на 1 грудня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, як українські сили атакують російські позиції в смузі дерев на південь від Степового приблизно 1 грудня", - йдеться у звіті американських аналітиків.

Крім того, геолокаційні кадри показують, що окупанти нібито просунулися поблизу водосховища на північ від Авдіївки. Своєю чергою, російські "воєнкори" стверджували, що тривають важкі бої поблизу Авдіївського коксохімічного заводу, а також в промисловій зоні.

Тим часом український Генштаб повідомив про невдалі наступальні операції російських військ на схід від Новокалинового і Новобахмутівки, а також поблизу самої Авдіївки, Степового, Сіверного і Первомайського.

Ситуація біля Авдіївки. Карта боїв ISW.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що росіяни готуються застосувати техніку у третій хвилі штурмів Авдіївки.Вони чекають на похолодання, бо зараз не можуть застосовувати техніку через несприятливу погоду.

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