Окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку - Deepstate

Українські військові сиділи у бліндажі, вони не могли давати відсічі через відсутність боєприпасів.
Російські окупанти біля Степового на Авдіївському напрямку розстріляли двох українських солдат, які здавалися в полон через нестачу боєприпасів.
Відео зі стратою українських захисників поширюють у Мережі, передають аналітики Deepstate.
"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, п*дари просто розстріляли обох", - йдеться у повідомленні.
Аналітики закликали відреагувати офіційних осіб держави та західних організацій з ООН, ОБСЄ та інших на порушення звичаїв та традицій війни російськими загарбниками.
Відео не публікуємо через жорстокість кадрів.
Нагадаємо, раніше дружина українського снайпера Арсенія Федосюка та заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" Юлія розповіла, як росіяни знущаються з полонених "азовців".
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