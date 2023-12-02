Окупанти розстріляли українських військовополонених на Авдіївському напрямку - Deepstate

Українські військові сиділи у бліндажі, вони не могли давати відсічі через відсутність боєприпасів.

Російські окупанти біля Степового на Авдіївському напрямку розстріляли двох українських солдат, які здавалися в полон через нестачу боєприпасів.

Відео зі стратою українських захисників поширюють у Мережі, передають аналітики Deepstate.

"Ворог зайшов на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки кацапи наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК. Відразу як вийшов другий боєць, п*дари просто розстріляли обох", - йдеться у повідомленні.

Аналітики закликали відреагувати офіційних осіб держави та західних організацій з ООН, ОБСЄ та інших на порушення звичаїв та традицій війни російськими загарбниками.

Відео не публікуємо через жорстокість кадрів.

Степове на мапі. ФОТО: Deepstate

Нагадаємо, раніше дружина українського снайпера Арсенія Федосюка та заступниця голови асоціації родин захисників "Азовсталі" Юлія розповіла, як росіяни знущаються з полонених "азовців".

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