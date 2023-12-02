Прогноз погоди на 3 грудня: де в Україні буде сніг та мороз

У неділю, 3 грудня, в низці областей України синоптики прогнозують сніг і дощ, а також туман. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У західних і північних областях вночі та вдень сніжитиме, а подекуди - налипання мокрого снігу та ожеледь, а на дорогах - ожеледиця. У Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині - значний сніг. На решті території істотних опадів синоптики не передбачають.

Вночі та вранці у центральних і північних областях туман. Вдень у північній частині країни пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

Вночі та вдень у західних областях температура повітря буде становити 1-6° морозу. На півдні країни вночі стовпчики термометрів покажуть +4-9° тепла, а вдень +11-16° тепла. У східних і більшості центральних областей вдень буде 7-12° тепла. На решті території впродовж доби синоптики обіцяють від від 2° морозу до 3° тепла.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В області та в столиці буде хмарно. Вночі та вдень - невеликий мокрий сніг, ожеледь, а на дорогах - ожеледиця. Вночі та вранці на Київщину буде туман. Вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

"3 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Вдень пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджають синоптики.

В Київській області температура повітря вночі і вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. В Києві вночі та вдень стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла.

Нагадаємо, синоптики повідомляли про погоду на грудень 2023 року. Так, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.

Читайте також: