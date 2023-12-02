Прогноз погоды на 3 декабря: где в Украине будет снег и мороз

В воскресенье, 3 декабря, в ряде областей Украины синоптики прогнозируют снег и дождь и туман. Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных и северных областях ночью и днем будет снег, а иногда — налипание мокрого снега и гололедица, а на дорогах — гололедица. В Карпатском регионе, Волыни и Ровенщине — значительный снег. На остальной территории существенных осадков синоптики не предполагают.

Ночью и утром в центральных и северных областях туман. Днем в северной части страны порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Ночью и днем в западных областях температура воздуха составит 1-6° мороза. На юге страны ночью столбики термометров покажут +4-9° тепла, а днем +11-16° тепла. В восточных и большинстве центральных областей днем будет 7-12° тепла. На остальной территории в течение суток синоптики обещают от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В области и столице будет облачно. Ночью и днем — небольшой мокрый снег, гололедица, а на дорогах — гололедица. Ночью и утром в Киевскую область будет туман. Днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"3 декабря ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупреждают синоптики.

В Киевской области температура воздуха ночью и днем будет колебаться от 2° мороза до 3° тепла. В Киеве ночью и днем столбики термометров покажут 0-2° тепла.

Напомним, синоптики сообщали о погоде на декабрь 2023 года. Так, первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы. Конечно, будут и периоды похолодания, но все же плюсовые значения будут преобладать.

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