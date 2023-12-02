Снайперы СБУ рассказали, как охотились на окупантов в Бахмуте

Группы снайперов каждый день выходили и находились в крайне тяжелых условиях.

Снайперы СБУ продолжают проводить удачную охоту на окупантов. Они рассказывают, что перед ними четко поставлена задача – уничтожить максимальное количество врага в тех местах, где они смогут проявить свою наибольшую эффективность.

Об этом говорится в фильме « Бахмут. Дорога жизни из документального цикла “СБУ. Спецоперации победы».

"Скаут", снайпер ЦСО "А" СБУ говорит, одна из главных задач – зайти туда, где их не ждут, сделать что-то максимально эффективное и уйти.

"Учитывая нашу подготовку и средства, мы могли быть эффективны именно в ночное время. Противник чувствует себя безопаснее и таким образом подставляется под наш огонь", — продолжает он.

Охота на вагнеровцев

А вот "Омар", снайпер ЦСО "А" СБУ вспоминает, что в Хромове был участок, где вагнеровцы ближе всего подошли к дороге. Позиции врага позволяли из пулемета обстреливать дорогу жизни.

"Они ночью подходили, накапливались в каком-то месте, где можно было спрятаться и пересидеть до утра. Мы эти места обнаруживали и старались больше уничтожить противника", — говорит он.

По его словам, для снайпера столько выстрелов за ночь – это было много.

"Обычно снайпер выходит на позицию, может там до пяти дней наблюдать, произвести 1-2 выстрела. А тут за ночь мы с одной винтовки высаживали по 30 выстрелов. И уже под третий магазин мы думали идти за патронами, потому что не рассчитывали, что столько будет врага и такова будет насыщенность", — говорится в сообщении.

Снайпер "Скаут" рассказывает один из таких случаев: "Ночью увидел в свой прицел, что на вражеских позициях поднимается и опускается голова. Присмотревшись, мы поняли, что это один из вагнеровцев копает окоп. Я решил дождаться, пока он станет отдохнуть. Прошло наверняка минут 20, но в один момент он устал, встал, поднял голову.В этот момент я произвел выстрел.Председатель исчез. понимаете, уже нет.

Он продолжает: "Начинается в нашу сторону стрельба. В один момент на позициях вагнеровцев выбегает гранатометчик. Позывной "Банка" говорит, что его видит, прицеливается в него. Гранатометчик успевает произвести выстрел, заряд проходит над нашими головами. В этот момент "Банка" совершает выстрел и убивает его.И снова крик — "Саня, что ты там, живой?" И снова ответа нет".

Все покрыто трупами окупантов

Через несколько дней снайперы попросили местное подразделение, чтобы посмотрели, что там происходит после работы снайперов.

"Нам показали, что валяются трупы, некоторые трупы они просто сбрасывали в ямы, не выносили, а просто сгребали в одно место", – рассказывает снайпер.

Руководитель ЦСО "А" СБУ Евгений Хмара говорит, что группы снайперов ежедневно выходили и находились в крайне тяжелых условиях – температура до -20, враг периодически обстреливал их позиции. Они к этому относились очень спокойно.

Служба безопасности Украины впервые рассказала, как снайперы Центра специальных операций "А" воевали под Бахмутом весной 2023 года.

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