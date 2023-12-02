Снайпери СБУ розповіли, як полювали на окупантів у Бахмуті

Снайпери СБУ продовжують проводити вдале полювання на окупантів. Вони розповідають, що перед ними чітко поставлена задача - знищити максимальну кількість ворога в тих місцях, де вони зможуть проявити свою найбільшу ефективність.

Про це йдеться у фільмі “Бахмут. Дорога життя” із документального циклу “СБУ. Спецоперації перемоги".

"Скаут", снайпер ЦСО "А" СБУ каже, одне з головних завдань - зайти туди, де їх не чекають, зробити щось максимально ефективне і піти.

"Враховуючи нашу підготовку і засоби, ми могли бути ефективними саме в нічний час. Противник відчуває себе безпечніше і таким чином підставляється під наш вогонь", - продовжує він.

Полювання на вагнерівців

А от "Омар", снайпер ЦСО "А" СБУ пригадує, що у Хромове була ділянка, де вагнерівці найближче підійшли до дороги. Позиції ворога дозволяли з кулемета обстрілювати дорогу життя.

"Вони вночі підходили, накопичувалися в якомусь місці, де можна було сховатися і пересидіти до ранку. Ми ці місця виявляли і намаглися якнайбільше знищити противника", - каже він.

За його словами, для снайпера стільки пострілів за ніч - це було багато.

"Зазвичай снайпер виходить на позицію, може там до п'яти днів спостерігати, зробити 1-2 постріли. А тут за ніч ми з однієї гвинтівки висаджували по 30 пострілів. І вже під третій магазин ми думали йти за патронами, тому що не розраховували, що стільки буде ворога і така буде насиченість", - мовиться в повідомленні.

Снайпер "Скаут" розповідає один з таких випадків: "Вночі побачив у свій приціл, що на ворожих позиціях піднімається і опускається голова. Придивившись, ми зрозуміли, що це один з вагнерівців копає окоп. Я вирішив дочекатись, поки він стане відпочити. Минуло напевно хвилин 20, але в один момент він втомився, встав, здійняв голову. В цей момент я здійснив постріл. Голова зникла. Тиша. Через певний час ми чуємо крик - "Ден, где ты, все нормально?" Відповіді від Дена, як ви розумієте, вже немає".

Він продовжує: "Починається в наш бік стрілкотня. В один момент на позиціях вагнерівців вибігає гранатометник. Позивний "Банка" каже, що його бачить, прицілюється в нього. Гранатометник встигає здійснити постріл, заряд проходить над нашими головами. В цей момент "Банка" здійснює постріл і вбиває його. І знову крик - "Саня, что ты там, живой?" І знову відповіді немає".

Все вкрито трупами окупантів

Через кілька дінв снайпери попросили місцевий підрозділ, щоб подивилися, що там відбувається після роботи снайперів.

"Нам показали, що валяються трупи, деякі трупи вони просто скидали в ями, не виносили, а просто згрібали в одне місце", - розповідає снайпер.

Керівник ЦСО "А" СБУ Євгеній Хмара каже, що групи снайперів щодня виходили і перебували у вкрай важких умовах - температура до -20, ворог періодично обстрілював їхні позиції. Вони до цього відносились дуже спокійно.

Додамо, Служба безпеки України вперше розповіла, як снайпери Центру спеціальних операцій “А” воювали під Бахмутом навесні 2023 року.

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