"Назріває щось небезпечне": спецслужби попередили про ризик терактів в Німеччині

Спецслужби Німеччини припускають, що екстремісти активізуються на території країни, через що зростає ризик потенційних загроз та терактів.

Про це пише Bild.

"За 30 років роботи я ніколи не стикався з тим, що відбувається зараз. У нас зараз таке відчуття, ніби ми стоїмо на великій дискотеці, музика грає на повну силу і є ризик втратити контроль. У TikTok, YouTube та Telegram назріває щось небезпечне. А через конфлікт на Близькому Сході є живильне середовище, якого не було раніше, особливо серед молодих мусульман. Агресивна ненависть до всього, що є на Заході, завойовує популярність", - сказав голова Федерального відомства із захисту Конституції Томас Хальденванг.

За його словами, зараз ситуацію посилюють згенеровані нейромережами зображення та фейкові новини.

Томас Хальденванг також вважає, що молодих ісламістів вербують за допомогою соціальних мереж, що створює серйозну небезпеку терактів у країні.

Зокрема, нещодавно у Німеччині затримали двох школярів, які планували влаштувати теракт під час різдвяного ярмарку у Леверкузені. За даними слідства, підлітки мали намір взяти невелику вантажівку і врізатися на ній у натовп.

Зі звіту Федеральної прокуратури випливає, що за дев'ять місяців 2023 року по всій Німеччині порушили 365 кримінальних справ, пов'язаних із тероризмом. Це вдвічі більше, ніж 2022 року.

Нагадаємо, в ​​Росії офіцер збив групу солдатів, які переходили дорогу (відео).

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