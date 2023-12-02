Ізраїль планує створити буферну зону в секторі Гази - Reuters

В Ізраїлі планують створити буферну зону на кордоні Сектори Гази, щоб запобігти майбутнім можливим атакам після завершення війни.

Про це пише Reuters.

Зокрема, Ізраїль проінформував про свої плани низку арабських країн:

Єгипет;

Йорданію;

Об'єднані Арабські Емірати;

Саудівську Аравію;

Зокрема було проінформовано й Туреччину.

За даними видання, ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїля, втім показує те, що Тель-Авів виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або ж Катар.

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"Ізраїль хоче створити буферну зону між Газою та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС або інших бойовиків і нападу на Ізраїль", - заявив високопоставлений чиновник регіональної служби безпеки.

Нагадаємо, що за останні години терористична інфраструктура в Секторі Гази була обстріляна та цій території було завдано ударів.

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