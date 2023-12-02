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Ізраїль планує створити буферну зону в секторі Гази - Reuters

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Ізраїль планує створити буферну зону в секторі Гази - Reuters

Сектор Гази / Фото: flash90

Тель-Авів виходить за межі визнаних арабських посередників.

В Ізраїлі планують створити буферну зону на кордоні Сектори Гази, щоб запобігти майбутнім можливим атакам після завершення війни.

Про це пише Reuters.

Зокрема, Ізраїль проінформував про свої плани низку арабських країн:

  • Єгипет;
  • Йорданію;
  • Об'єднані Арабські Емірати;
  • Саудівську Аравію;
  • Зокрема було проінформовано й Туреччину.

За даними видання, ініціатива не свідчить про швидке припинення наступу Ізраїля, втім показує те, що Тель-Авів виходить за межі визнаних арабських посередників, таких як Єгипет або ж Катар.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:  ХАМАС порушив перемир'я: ізраїльська армія заявила про атаку на півночі Сектора Гази.

"Ізраїль хоче створити буферну зону між Газою та Ізраїлем з півночі на південь, щоб запобігти проникненню бойовиків ХАМАС або інших бойовиків і нападу на Ізраїль", - заявив високопоставлений чиновник регіональної служби безпеки.

Нагадаємо, що за останні години терористична інфраструктура в Секторі Гази була обстріляна та цій території було завдано ударів.

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Дата публікації
Перегляди
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