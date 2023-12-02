Rheinmetall почне виробляти бронетехніку в Україні вже 2024 року – подробиці

Німецький концерн Rheinmetall Group планує запустити виробництво своєї бронетехніки на території України вже 2024 року. Компанія розраховує на укладення контракту з Україною на будівництво колісного бронетранспортера Fuchs і новітньої бойової машини піхоти Lynx вже на початку наступного року.

Про це в інтерв'ю WirtschaftsWoche розповів генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер.

"Після підписання контракту ми хочемо мати перший повнопривідний автомобіль в Україні приблизно через 6-7 місяців, а перший Lynx – через 12-13 місяців", — сказав Паппергер.

За його словами, виробництво бронетранспортерів Fuchs в Україні стане можливим від кінця літа 2024 року, а виробництво БМП Lynx може розпочатися влітку 2025 року.

"Перші десять бронемашин Lynx вже виготовляються тут, у Німеччині чи в Угорщині, у спільному виробництві між нами та Україною. Після фази нарощування ми швидко зможемо виробляти значну кількість цих транспортних засобів повністю в Україні", – сказав він.

Армін Паппергер зауважив, що в Україні вже налагоджено обслуговування німецької бронетехніки, для чого українські фахівці пройшли підготовку в Німеччині.

Очільник Rheinmetall також запевняє, що не бачить проблем із безпекою українських заводів концерну.

"Ми не будуємо нових заводів; скоріше, як Rheinmetall, ми будемо орендувати заводи, які існують, переобладнувати їх і потім експлуатувати. І вони, здається, досить добре захищені, — принаймні, це показав досвід останніх двох років війни", – каже він.

Rheinmetall вже є найбільшим партнером України – 2022 року група отримала замовлення на суму близько 900 мільйонів євро, а 2023 року обсяг замовлень зріс приблизно до 2,5 мільярдів євро.

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