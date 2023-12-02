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Потужні вибухи в Дніпрі: в ОВА розповіли, що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Потужні вибухи в Дніпрі: в ОВА розповіли, що сталося

Ракета. / Фото: Associated Press

Інформації про потерпілих немає.

Зранку 2 грудня у Дніпрі пролунали вибухи. Російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Дніпровському району.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив ракетами по Дніпровському району. Минулося без загиблих та постраждалих. Це найголовніше", - наголосив очільник ОВА.

За словами Лисака, територію "прильоту" наразі обстежують рятувальники. Крім того, фахівці уточнюють наслідки ударів.

Нагадаємо, у Дніпрі сталися вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Вона тривала в області від 09:13 до 10:02. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

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