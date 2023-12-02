Нічна атака армії РФ: скільки безпілотників та ракет знищила ППО

Росіяни запускали повітряні цілі з окупованих територій.
У ніч проти суботи, 2 грудня, російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками і однією керованою авіаційною ракетою. Сили ППО знищили у небі 10 БпЛА та одну Х-59.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131" в межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що окупаційні війська запускали Shahed з мису Чауда, що в анексованому Криму, а ракету - з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області.
Нагадаємо, вночі у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку. Під час тривоги у передмісті Дніпра пролунали вибухи.
Читайте також: