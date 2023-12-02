"Притримують": у Повітряних силах припустили, чому РФ не б'є ракетами

Запасів ракет в армії РФ замало для масованих ударів по Україні.

Про це в інтерв'ю "ГОРДОН" заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат, посилаючись на дані розвідки, припустив, що Росія могла накопичити до 900 високоточних ракет.

"Якщо вірити даним, які у нас є, то до зими вони підійшли з кількістю ракет удвічі менше, ніж було минулого року. Тому притримують. Вони в них зберігаються для якихось інших завдань... Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту", – додав він.

Нагадаємо, українська розвідка вважає, що РФ станом на зараз має близько 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня. Окупантам не вдалося відновити свої ракетні запаси напередодні зими попри збільшення темпів виробництва.

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