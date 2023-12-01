Мобілізацію посилюють в окремих областях: всі подробиці гучних рішень

Дві області в Україні почали посилену перевірку документів у чоловіків. Ухилянти сховатися більше не зможуть.

Що змінилося, де і які нововведення запрацювали, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Посилена перевірка документів

Закарпатським військкомам “розв’язали руки”. Там представникам обласного територіального центру комплектування дозволили перевіряти документи у перехожих, тож відтепер усіх чоловіків зобов’язують ходити з паспортами до кінця воєнного стану в країні.

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Що кажуть у Верховній Раді України

Таке рішення ухвалив начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита та начальник ТЦК полковник Андрій Савчук. До слова, в Україні термін загальної мобілізації продовжили до 14 лютого. В армію призивають військовозобов'язаних громадян 18-60 років, які не мають причин для відстрочки від служби у ЗСУ.

Водночас у суспільстві спалахнув скандал через строки служби, адже ті, хто пішли на фронт ще на початку повномасштабної війни і досі не мали повноцінних ротацій. У Верховній Раді обіцяють це виправити. Врегулювати питання мають і з призовним віком.

Демобілізація людей з інвалідністю 1 та 2 груп, колишніх полонених, онкохворих. Зокрема, ці та інші ініціативи щодо військової служби та мобілізації розглядають депутати, повідомив «Слуга народу» Давид Арахамія.



Відео: РАДА#мобілізація #верховнарада #воєннийстан pic.twitter.com/OhwYneliW8 — Новини.LIVE (@novynylive) November 22, 2023

Не Закарпаттям єдиним

Давид Арахамія додав, що вже понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації, лежать у Раді, але їх треба доопрацювати.

Водночас посилили мобілізацію не лише на Закарпатті. Тиждень тому таке ж рішення ухвалили і на Львівщині під час засідання ради оборони області. Хоча напередодні у Міністерстві юстиції заявляли, що перевірка документів співробітниками ТЦК на вулицях не є законною, втім керівник Львівської військової адміністрації іншої думки, а тому теж видав наказ і дозволив співробітникам територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки перевіряти документи в українців призовного віку. Військовозобов'язані повинні мати при собі документи на підтвердження особи та про військовий облік.

Скандали на Львівщині

Нагадаємо, що напередодні цих рішень Львівщина не вилазила зі скандалів. Там чи не щодня випадкові свідки фільмували, як представники ТЦК заламують руки перехожим чоловікам і заштовхують їх в автівки.

Які повістки зараз вручають

І поки питання із нововведеннями в мобілізації вирішуються, відомо, що в грудні військовозобов'язані продовжать отримувати три типи повісток: для уточнення облікових даних, для проходження військово-лікарської комісії та власне мобілізаційного розпорядження.

Також є четвертий тип повісток — про призов на строкову військову службу, але в умовах воєнного стану їх не видають, тому що зараз він не проводиться. Право вручати повістки мають представники ТЦК, а також органи місцевого самоврядування, адміністрації установ, організацій, підприємств та навчальних закладів. І ці документи можуть видати скрізь, закон не обмежує місця.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Посилена мобілізація?! Дві області України ухвалили гучні рішення щодо чоловіків!

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