Генерал Муженко відповів, чи варто мобілізувати молодь до лав ЗСУ

Муженко зазначає, що є люди, які підготовлені до цього фізично.

Ситуація щодо мобілізації в Україні зараз така, що потрібен підхід в питаннях врахування вікового цензу для комплектування тих чи інших частин, відповідно до призначення для майбутніх операцій.

Відповідну думку висловив генерал Віктор Муженко в інтерв'ю Бі-бі-сі.

За його словами, це дуже складне питання.

"Тому що, попри все, війна – це втрати. Війна – це кров. І ми повинні розуміти, наскільки післявоєнна Україна спроможна буде підняти свою економіку і захистити громадян в соціальному плані. Є люди підготовлені фізично, які підтримують форму, мають нормальний стан здоров'я, які спроможні витримувати відповідні навантаження. Але основна маса – ми ж розуміємо, що вони можуть переносити обмежені навантаження", - каже генерал.

Він стверджує, що останні повинні бути більше задіяні в тих частинах, які в основному готуються для ведення оборонних дій, більше статичних, ніж маневрових.

"А от ті, хто молодші, повинні застосовуватись безпосередньо в військових частинах, які визначені для ведення рухомих, маневрових дій. Ці люди повинні отримати відповідну підготовку", - сказав він.

Нагадаємо, штурмовик Петро Горбатенко заявив, що до лав ЗСУ треба призивати, зокрема, чоловіків 18-20 років.

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