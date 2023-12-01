Погода на Новий рік 2024: чи будуть сніг та мороз 

Швидше за все, цей Новий рік українці відсвяткують без снігу та морозів.

У грудні 2023 в Україні очікуються сильні морози у більшості областей нашої країни, окрім півдня. Снігу буде небагато, але під Новий рік взагалі потеплішає до відлиги.

Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, передає meteoprog.

За його даними, вже у другій половині першої декади та впродовж другої декади грудня температура у багатьох областях України падатиме вночі до -13°…-7°, а у північних, північно-східних та північно-західних областях часом морози можуть посилитися до -20°...-14°.

За його даними, ймовірно, що стійкий період холодної погоди протримається до 20-х чисел місяця. Лише в третій декаді вплив азіатського антициклону може послабшати і до нас надходитимуть більш теплі та вологі повітряні маси атлантичного походження на тлі відновлення західного перенесення.

"Як результат, температура може підвищитись аж до відлиги, зокрема і на Новий рік", - сказав Ігор Кібальчич.

Раніше синоптики повідомили, що перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

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