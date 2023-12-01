Якою буде погода у перший день зими: прогноз синоптиків

У Карпатах та на Закарпатті протягом доби можливі значні опади.

Сьогодні, 1 грудня, в Україні очікується хмарна погода.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Невеликий та мокрий сніг у більшості областей перейде в дощ. Вранці місцями ожеледь, вдень на Лівобережжі помірні дощі. У Карпатах та на Закарпатті протягом доби можливі значні опади.

На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями буде ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря -2... +3℃, у центральних, східних областях та на Закарпатті +2... +7℃, у південній частині +8... +13℃.

На Київщині та в столиці прогнозують хмарну погоду. Очікують невеликий та мокрий сніг, вранці місцями ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.Температура по області -2... +3℃, у Києві 0... +2℃.