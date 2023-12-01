Какая будет погода в первый день зимы: прогноз синоптиков

В Карпатах и Закарпатье в течение суток возможны значительные осадки.

Сегодня, 1 декабря, в Украине ожидается облачная погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Небольшой снег в большинстве областей перейдет в дождь. Утром местами гололедица, днем на Левобережье умеренные дожди. В Карпатах и Закарпатье в течение суток возможны значительные осадки.

На дорогах страны, кроме юга и востока, местами будет гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха -2...+3℃, в центральных, восточных областях и на Закарпатье +2...+7℃, в южной части +8...+13℃.

В Киевской области и в столице прогнозируют облачную погоду. Ожидают небольшой и мокрый снег, утром местами гололедица, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области -2...+3℃, в Киеве 0...+2℃.