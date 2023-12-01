Погода на Новый год 2024: будут ли снег и мороз

Скорее всего, нынешний Новый год украинцы отпразднуют без снега и морозов.

В декабре 2023 года в Украине ожидаются сильные морозы в большинстве областей нашей страны, кроме юга. Снега будет немного, но к Новому году вообще потеплеет до оттепели.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, уже во второй половине первой декады и в течение второй декады декабря температура во многих областях Украины будет падать ночью до -13°-7°, а в северных, северо-восточных и северо-западных областях временами морозы могут усилиться до -20. °...-14°.

По его данным, вероятно, что стабильный период холодной погоды продержится до 20-х чисел месяца. Лишь в третьей декаде влияние азиатского антициклона может ослабеть и к нам будут поступать более теплые и влажные воздушные массы атлантического происхождения на фоне восстановления западного переноса.

"Как результат, температура может повыситься до оттепели, в том числе и на Новый год", — сказал Игорь Кибальчич.

Ранее синоптики сообщили, что первый месяц зимы в Украине может оказаться теплее нормы.

Читайте также: