Життя військовим спростили: Міноборони заявило про зміни в роботі ВЛК

У Міноборони відзвітували про зміни в роботі військово-лікарських комісій. Відтепер документи ВЛК більше не треба возити особисто.

В Україні розробили зміни до законодавства, які дозволяють спростити процеси, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Серед документів, які будуть в системі електронного документообігу є:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва),

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування,

постанову ВЛК про непридатність до військової служби,

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Вже зараз систему електронного документообігу розгорнуто у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять військово-лікарську комісію.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

"Цифровізований процес дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб", – зауважила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зазначимо, що для передавання електронних документів потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

У Міноборони наголошують, якщо установа, до якої звернувся військовий, не має системи електронного документообігу, варто звернутися на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомити про цей випадок. Після надходження такої інформації команда фахівців забезпечить вказаний заклад доступом до електронного документообігу і налагодить його роботу.

Нагадаємо, в Україні скорочують терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відтак, проходження медогляду військовозобов'язаних відбуватиметься швидше. Деталі читайте у матеріалі ТСН.ua.

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