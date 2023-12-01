Порошенка не випустили за кордон: прикордонники назвали причину

Відрядження експрезидента України Петра Порошенка, якого днями прикордонники не випустили з країни, було скасовано. Там він повинен був зустрітися з польськими та американськими партнерами.

Про це в коментарі “Укрінформу” повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченкно.

"Відносно народного депутата, про якого ви цікавитесь, у прикордонників наявне підтвердження, що його відрядження за кордон скасоване. Саме тому його було не пропущено через державний кордон України", - сказав речник.

Що цікаво, хто саме скасував відрядження, яке було узгоджено головою Верховної Ради, невідомо.

Демченко також підкреслив, що прикордонники забезпечують оформлення і пропуск осіб через кордон виключно відповідно до законодавства, зокрема Правил перетину кордону громадянами України.

Нагадаємо, що п'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Події на кордоні він назвав "театром абсурду".

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