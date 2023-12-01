В Україні судитимуть співачку Чичеріну: що накоїла росіянка

Зокрема, артистка разом з окупантами знімала з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.

Офіс Генерального прокурора України скерував до суду обвинувальний акт стосовно російської співачки та пропагандистки Юлії Чичеріної, яка підтримує збройну агресію РФ.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури. Там не вказали імені співачки, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Чичеріну.

За даними слідства, від 2014 року Чичеріна почала активно підтримувати загарбницькі дії Росії та демонструвати таку підтримку широкій аудиторії. Співачка висвітлювала свої дії у соцмережах, на платформах відеохостингу та Інтернет-сторінках.

"Як відома російська рок-співачка, музикантка та акторка, яка має велику кількість прихильників, вона використовувала свою популярність для виправдовування збройної агресії рф проти України, розпочату ще у 2014 році. Представляла таку агресію як внутрішній громадянський конфлікт", – йдеться в заяві ОГ.

В Україні судитимуть російську співачку / Фото: Офіс генерального прокурора

Зазначається, що Чичеріна разом із невстановленими російськими військовими, учасниками незаконних збройних формувань та посадовцями окупованих територій України організовувала та проводила концерти, давала інтерв’ю для медіа. Під час масових заходів артистка закликала до агресивної війни та дій задля зміни меж території і держкордону України.

Окрім того, Чичеріна побувала у Запорізькій області, аби підтримати російських військових. Разом з окупантами вона зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор.

Нагадаємо, Нацполіція ще навесні 2022 року оголосила Чичеріній про підозру в посяганні на територіальну цілісність України після того, як співачка зняла український прапор із Енергодарської міськради.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Довічне ув'язнення загрожує Юлії Чичеріній!

До слова, ще 2020 року бойовики "ДНР" нагородили Чичеріну "державним орденом".

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