В Украине будут судить певицу Чичерину: что натворила россиянка

В частности, артистка вместе с оккупантами снимала с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении российской певицы и пропагандистки Юлии Чичериной, поддерживающей вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Там не указали имени певицы, однако из контекста ясно, что речь идет именно о Чичериной.

По данным следствия, с 2014 года Чичерина начала активно поддерживать захватнические действия России и демонстрировать такую поддержку широкой аудитории. Певица освещала свои действия в соцсетях, на платформах видеохостинга и Интернет-страницах.

"Как известная российская рок-певица, музыкант и актриса, которая имеет большое количество поклонников, она использовала свою популярность для оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины, начатую еще в 2014 году. Представляла такую агрессию как внутренний гражданский конфликт", — говорится в заявлении ОГ.

В Украине будут судить российскую певицу / Фото: Офис генерального прокурора

Отмечается, что Чичерина вместе с неустановленными российскими военными, участниками незаконных вооруженных формирований и чиновниками оккупированных территорий Украины организовывала и проводила концерты, давала интервью медиа. Во время массовых мероприятий артистка призывала к агрессивной войне и действиям по изменению границ территории и госграницы Украины.

Кроме того Чичерина побывала в Запорожской области, чтобы поддержать российских военных. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг.

Напомним, что Нацполиция еще весной 2022 года объявила Чичериной о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины после того, как певица сняла украинский флаг с Энергодарского горсовета.

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К слову, еще в 2020 году боевики "ДНР" наградили Чичерину "государственным орденом".

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