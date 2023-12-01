ВСУ отбросили оккупантов к северу от Авдеевки и разбомбили колонну техники — эксперт

Оккупанты потеряли несколько БТР-82А, каждый из которых стоит 1,7 млн евро.

Украинские военные отбросили российских оккупантов к северу от Авдеевки.

Об этом сообщил военный эксперт BILD Юлиан Репке.

Как отмечается, русские войска перешли в наступление под Авдеевкой и завладели участком на юго-востоке города. В то же время ВС РФ продолжает попытки захватить село Степное на северо-западе, чтобы оцепить группировку украинских военных. На днях они перешли к очередному наступлению из-под Красногоровки, атаковав Степной колонной современных БТР-82А.

“Украинские войска на время остановили безудержное продвижение российской армии к северу от стратегически важного города Авдеевка. Благодаря мощному огню колонну современных российских БТР удалось остановить и уничтожить”, — подчеркнул Юлиан Репке.

Он также добавил, что в результате ожесточенных боев оккупантов отбросили от Степного. Россияне потеряли контроль над местностью. Уничтожено несколько БТР-82А, каждый из которых стоит 1,7 млн. евро.

Напомним, что россияне сняли пропагандистский ролик о том, как запускают ракеты по Украине.

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