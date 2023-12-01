В Нидерландах призвали страны Европы быть "готовыми к бою"

Нужно противостоять не своими силами, а вместе.

Странам Европы следует укреплять свои вооруженные возможности и быть готовыми к бою. Ни одна страна в одиночку не справляется с современными угрозами безопасности.

Об этом заявила министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter.

"Мы, европейцы, должны активизироваться, построить надежную европейскую оборону и укрепить нашу позицию как ключевой столб в рамках НАТО", — подчеркнула Оллонгрен.

Она подчеркнула, что на территории ЕС не было войн. Именно поэтому для стран членство в блоке является "в то же время наградой и обещанием мира и стабильности".

"Чтобы так и осталось, мы должны действовать сейчас. Европа должна заново научиться сдерживать. Мы должны сделать долгосрочные, структурные инвестиции в укрепление наших вооруженных сил. Мы должны быть "готовы к бою", — подчеркнула глава Минобороны Нидерландов.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что армии стран ЕС готовятся к возможности конфликта с РФ. Ведь Евросоюз воспринимает страну-агрессору Россию как угрозу номер один европейской безопасности.

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