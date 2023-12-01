У Нідерландах закликали країни Європи бути "готовими до бою"

Країнам Європи слід зміцнювати свої збройні можливості та бути готовими до бою. Жодна країна самотужки не може впоратися з сучасними загрозами безпеці.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у Twitter.

"Ми, європейці, повинні активізуватися, побудувати надійну європейську оборону і зміцнити нашу позицію як ключового стовпа в межах НАТО", - наголосила Оллонгрен.

Вона наголосила, що на території ЄС не було воєн. Саме тому для країн членство у блоку є "водночас нагородою і обіцянкою миру та стабільності".

"Щоб так і залишилось, ми повинні діяти зараз. Європа повинна заново навчитись стримувати. Ми повинні зробити довгострокові, структурні інвестиції у зміцнення наших збройних сил. Ми повинні бути "готовими до бою", - наголосила очільниця Міноборони Нідерландів.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що армії країн ЄС готуються до можливості конфлікту з РФ. Адже Євросоюз сприймає країну-агресорку Росію як загрозу номер один європейській безпеці.

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