Ночные взрывы в Кропивницком: в ОВА рассказали, что произошло

Разрушений в области нет.

В Кропивницком ночью на 1 декабря во время воздушной тревоги раздался взрыв. Он связан с работой противовоздушной обороны на территории Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

"Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.

По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

К слову, воздушная тревога в Кировоградской области длилась более получаса: с 03.15 до 03.48. ПС предупреждали о ракетах в направлении Кропивницкого.

Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Прошло без жертв. Последствия атаки уточняются.

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