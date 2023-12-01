Ночные взрывы в Кропивницком: в ОВА рассказали, что произошло

Разрушений в области нет.
В Кропивницком ночью на 1 декабря во время воздушной тревоги раздался взрыв. Он связан с работой противовоздушной обороны на территории Кировоградской области.
Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.
"Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО", — говорится в сообщении главы ОВА.
По его словам, предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.
К слову, воздушная тревога в Кировоградской области длилась более получаса: с 03.15 до 03.48. ПС предупреждали о ракетах в направлении Кропивницкого.
Как сообщалось, ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Прошло без жертв. Последствия атаки уточняются.