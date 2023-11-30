В ВСУ рассказали, как погода влияет на работу ПВО

Зимняя погода влияет на работу сил противовоздушной обороны. В частности, когда мороз, то происходит обмерзание техники.

Об этом рассказал во время телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Системы — это тоже техника. Тоже температуры холодные могут влиять. Обмерзание может быть. Так надо больше внимания уделять, чтобы удерживать ее в рабочем состоянии. Ну, и на людей, конечно, (влияет — Ред.). люди живы, они должны тоже сохранять тепло", — сказал спикер.

По словам Игната, в холодное время защитники должны лучше обустраивать позиции, создавать условия для нормального несения службы. Поскольку средства противовоздушной обороны – это большой комплекс техники.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказывал о том, сможет ли Россия запускать по Украине "Шахеды" во время непогоды. По его словам, сильный ветер и плохая видимость влияют на работу авиации, а также способность оккупантов бить беспилотниками.

Читайте также: