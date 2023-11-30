Известный украинский певец сделал предложение своей девушке

Известный украинский певец, исполнитель хитов "Провела екскурсію", "Відриваючись" Илья Парфенюк, он же Parfeniuk, решил расстаться с холостяцкой жизнью.

Как хитмейкер сообщил в соцсетях, он сделал предложение своей возлюбленной, известной блогерше Симбочке. Избранницу Илья позвал замуж еще в июле этого года в своем родном городе Канев.

Тогда Парфенюк и Симбочка гуляли по вечернему городу, как вдруг он встал на одно колено и предложил Симбочке стать его женой. Интересно, что обручальное кольцо у артиста было не настоящим. Вместо него певец презентовал возлюбленной кольцо от ключей. Впрочем, счастливая блогерша практически сразу ответила любимому "да".

Parfeniuk и Симбочка

Несмотря на то, что прошло полгода после предложения, пара рассказала о нем только сейчас, потому что, как раньше в одном из видео делилась Симбочка, она очень боится хейта, поэтому оттягивала эту новость.

Parfeniuk и Симбочка

Напомним, между тем другая знаменитая пара – певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин шокировали, что разводятся через год после свадьбы. Волошин объяснил, кто стал инициатором развода и какое отношение к этому имеет его отец.

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